Warner Music купила права на все песни Дэвида Боуи за 250 миллионов долларов

Права на все песни британского композитора и рок-исполнителя Дэвида Боуи купила американская компания звукозаписи Warner Music. Покупка обошлась в 250 миллионов долларов.

Как сообщило Variety со ссылкой на источники, соглашение о продаже включает 26 студийных альбомов, которые были выпущены при жизни Боуи.

«Сделка передает почти все песни Боуи концерну Warner», — говорится в материале.

Warner Music также приобрела посмертный альбом Toy. Его релиз состоится в пятницу.

О покупке прав объявили в преддверии 75-й годовщины со дня рождения Дэвида Боуи. Она будет отмечаться в грядущую субботу, 8 января.

«Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music (входит в Warner Music Group. — прим. ред.)», — сообщил изданию юрист Аллен Грубман. Он представляет интересы наследников, у которых Warner Music приобрела права на песни музыканта.

Не выпущенный при жизни Дэвида Боуи альбом Toy музыкант записал в 2001 году. Его пришлось отложить на полку из-за конфликта, возникшего между Боуи и звукозаписывающей студией. Среди вошедших в Toy песен оказались оригинальные треки и переработанные версии ранних композиций, которые Боуи написал еще в 1964–1971 годах.