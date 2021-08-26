Warner Bros. перевыпустит «Иствикских ведьм»

Студия Warner Bros. готовит ремейк фильма «Иствикские ведьмы». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Режиссером фильма станет Нинье Тюберг. По сюжету три женщины из Новой Англии попадают под влияние дьявола. В оригинальном фильме сыграли Сьюзен Сарандон, Шер, Мишель Пфайфер, а также Джек Николсон.

Продюсерами нового фильма станут Дуглас Уик и Люси Фишер, которые работали над франшизой «Дивергент».

Съемки фильма пройдут в США. Дата премьеры, состав актер и остальные подробности пока не известны.

Также фильм по роману «Мартин Иден» Джека Лондона выйдет в России 26 августа. Режиссером фильм стал Пьетро Марчелло. По сюжету моряк влюбляется в девушку из высшего общества. Он старается повысить свой уровень образования, чтобы сравняться с ней, и в результате обгоняет тех, кого считал интеллектуальной элитой.

В книге действие происходит в Америке, но режиссер решил снять фильм в Италии. Кино уже получило две награды: Arca Cinemagiovani Award и «Кубок Вольпи». Главные роли сыграли Лука Маринелли, Джессика Крисси, Винченцо Немолато и другие актеры.