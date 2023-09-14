Знаменитости 14 сентября 2023, 22:16 Взломщиков Telegram-канала Блиновской оштрафовали в Подмосковье РИА «Новости»

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Дмитровский городской суд Московской области оштрафовал экс-сотрудника ПАО «Вымпелком» Данилу Докучаева и его приятеля Никиту Сударикова. Они признали вину во взломе Telegram-канала блогера Елены Блиновской. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Им назначили по 100 тысяч рублей штрафа каждому с лишением права заниматься деятельностью в сфере компьютерной информации сроком на один год», — отметила собеседница агентства.

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Подсудимые полностью признали свою вину, решение суда пока в законную силу не вступило.

Telegram-канал Блиновской взломали в мае. Публикация сообщений от имени блогера стала поводом для проверки ФСИН.

Блиновская будет находиться под домашним арестом до 26 октября. Ее обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и незаконной легализации 43 миллионов рублей.

«Королеву марафонов» задержали в апреле текущего года при попытке пыталась выехать за пределы России на арендованной иномарке. На допросе блогер раскаялась и полностью признала вину.