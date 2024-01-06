Знаменитости 06 января 2024, 02:11 «Вытащили из кабака». Резник рассказал, как вместе с Паулсом создал Вайкуле назло Пугачевой Резник: вместе с Паулсом создали Вайкуле во время ссоры с Пугачевой РИА «Новости»

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Певица Лайма Вайкуле обвинила латвийского композитора Раймона Паулса, написавшего его главные хиты, в плагиате. Маэстро ответил, что уже давно не воспринимает соотечественницу всерьез. Поэт Илья Резник вступился за друга и коллегу, рассказав подробности о конфликте, сообщил сайт StarHit.

Агрессия Вайкуле, по его словам, объясняется приемом тяжелых препаратов. Таким образом Лайма зарабатывает на лекарства, отметил Резник. Однако его возмутили высказывания исполнительницы, которая стала известна благодаря им с Паулсом, которые написали ей хиты «Вернисаж» и «Еще не вечер».

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«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену», — рассказал Резник правду о появлении на сцене Вайкуле.

Сам поэт стал ей практически продюсером, возил ее по радиостанциям, организовывал выступления на телевидении. Именно благодаря их с Паулсом песням она получила многие музыкальные награды.

Сейчас Вайкуле проживает в Латвии. В декабре она развлекала латвийского миллионера песней на русском языке.