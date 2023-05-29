Знаменитости 29 мая 2023, 15:42 Выступления Руслана Белого вырезали из выпусков Stand Up на ТНТ Сцены с участием юмориста Руслана Белого вырезали из выпусков шоу Stand Up на ТНТ

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Сцены с участием комика Руслана Белого, уехавшего за границу, вырезали из шоу Stand Up на ТНТ, сообщило издание StarHit. Авторы статьи обратили внимание, что 43-летнего юмориста уже убрали из седьмого сезона программы, ведущим и продюсером которой он был несколько лет.

По данным издания, из старых выпусков шоу пропал Руслан Белый. В новом сезоне участники выходят на сцену не под комментарии артиста, а под музыку.

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Сам юморист ранее признавался, что не скучает по работе в Stand Up. По его словам, комики «не общались с внешним миром» и почти не виделись с родными. Ту атмосферу он назвал творческим раем, который физически оказался «адом». Белый добавил, что легко расстается с прошлым.

После начала спецоперации юморист покинул страну. Он начал выступать с концертами в соседних республиках. Во время очередного шоу в Казахстане он выразил недоумение из-за того, что россияне критикуют уехавших РФ знаменитостей. По мнению писателя Платона Беседина, выступления Белого смотрятся «гадко» из-за выпадов в сторону СССР, России и русских.