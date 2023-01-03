Знаменитости 03 января 2023, 11:28 Выступления Меладзе призвали снять с эфиров российских телеканалов Юрист Карабанов: Меладзе нужно признать иноагентом и снять с эфиров российского ТВ РИА «Новости»

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Действия популярного артиста Валерия Меладзе являются провокацией, выступления певца необходимо снять с эфиров российского телевидения, а его самого признать иностранным агентом. Об этом в разговоре с Life заявил кандидат юридических наук, глава Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов.

Ранее в соцсетях появилось видео с концерта Меладзе в Дубае. В диалоге с поклонником он произнес слова в поддержку Украины, писал RT.

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«Действиям Меладзе нужно дать юридическую оценку и решить вопрос о запрете его появления в эфирах с признанием иностранным агентом. Он подрывает позицию России по отношению к спецоперации», — сказал Карабанов.

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По его словам, многие представители отечественного шоу-бизнеса не имеют ни Родины, ни флага, ни чести.

«Артисты готовы служить любому хозяину за деньги, продвигая его позицию среди своей аудитории. За их заявлениями необходимо внимательно следить, не допуская информационных провокаций», — добавил юрист.

Сенатор Елена Афанасьева в беседе с «360» предложила лишить Меладзе гражданства России.