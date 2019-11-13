«Мы ничего не отменяем»: выступления Клавы Коки перенесут из-за госпитализации

Московские врачи продолжают оказывать помощь певице лейбла Black Star Клаве Коке. Девушка пока не идет на поправку, поэтому все встречи и концерты артистки перенесут на другие даты. Об этом сообщил «360» ее PR-менеджер.

«Нам нужно сейчас все, что есть, очень важный период сейчас, все переносить. Мы ничего не отменяем, мы просто все переносим», — сказала Валерия.

Она отметила, что пока не известно, о каких конкретно числах пойдет речь.

Артистка Black Star Клава Кока была госпитализирована в Москве Подробнее

«Мы будем ждать пока Клава поправится, чтобы не было повторного случая», — пояснила PR-менеджер артистки.

На ближайшее время у Клавы коки был запланирован концерт в Тюмени. Исполнительница должна была выступать 16 ноября, а затем 23 числа дважды выйти на сцену в Германии.

По словам Валерии, певица пока находится в больнице под наблюдением врачей, но состояние здоровья не улучшается.

«На данный момент пока поправки нет. Назначили определенное лечение: капельницы, уколы. Температура слегка понизилась с 39, которая держалась на протяжении трех дней, до 38 градусов, если я не ошибаюсь», — поделилась она.

Валерия старается не созваниваться с Клавой «каждый час», чтобы та могла «спокойно отдыхать» и проходить лечение. На вопрос о прогнозах медиков она ответила, что сейчас об этом трудно сказать.

«Пока мы не можем ничего сказать, ждем каких-то результатов. У нас под вопросом пока, сколько она там будет находиться. Говорят, что нужно хотя бы минимум пять дней», — поделилась PR-менеджер.

Клава Кока 12 ноября опубликовала пост в Instagram, где рассказала о своей госпитализации и прикрепила фотографию из больницы. Подробностей она не сообщила, но портал Super.ru написал, что певице стало плохо после возвращения из Израиля. Артистке назначили капельницы и уколы на дому после потери сознания, но потом ей стало хуже. На больничной койке она могла оказаться из-за гнойной ангины и переутомления.