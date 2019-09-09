Выступление Димы Билана напугало Самару
Жители Самары потребовали от властей принести им извинения за выступление не вполне адекватного Димы Билана. Кстати, кроме него со сцены на площади Куйбышева с Днем города самарцев поздравляли группа «Синяя птица», Александр Иванов, Зара, Денис Клявер и другие. Претензии же были высказаны только в адрес Билана.
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Многочисленные фанатки артиста в ответ на это известие стеной стали на защиту своего кумира. Злопыхателям девушки посоветовали замолчать, а в адрес Билана поклонницы высказали множество теплых слов.
Но некоторые девушки заявили, что Билан был в неадеквате, и посоветовали в таких двойственных ситуациях просто включать фонограмму.
«Неприятно было смотреть на такое „шоу“», — написали разочарованные девушки.