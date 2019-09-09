Выступление Димы Билана напугало Самару

Странные телодвижения, отстраненный взгляд, пение невпопад. Такое поведение Димы Билана изрядно испугало жителей Самары, собравшихся на площади Куйбышева на День города. Очевидцы предположили, что их кумир под препаратами.

Жители Самары потребовали от властей принести им извинения за выступление не вполне адекватного Димы Билана. Кстати, кроме него со сцены на площади Куйбышева с Днем города самарцев поздравляли группа «Синяя птица», Александр Иванов, Зара, Денис Клявер и другие. Претензии же были высказаны только в адрес Билана.

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Многочисленные фанатки артиста в ответ на это известие стеной стали на защиту своего кумира. Злопыхателям девушки посоветовали замолчать, а в адрес Билана поклонницы высказали множество теплых слов.

Но некоторые девушки заявили, что Билан был в неадеквате, и посоветовали в таких двойственных ситуациях просто включать фонограмму.

«Неприятно было смотреть на такое „шоу“», — написали разочарованные девушки.