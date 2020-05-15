15 мая 2020, 10:23
Высоцкую на самоизоляции преследует страх
Юлия Высоцкая, актриса и телеведущая, в YouTube-шоу «Мне это нравится!» рассказала, что во время режима самоизоляции ее преследует страх и паника. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам телеведущей, иногда вокруг наступает «такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать». В такие моменты ее ничего не радует. Ни готовка, ни посиделки с друзьями в Zoom.
«Бывают моменты, когда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с друзьями-подружками смешными картинками про Наташу и котов или всеми этими шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина», — поделилась Высоцкая.