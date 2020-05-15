Высоцкую на самоизоляции преследует страх

По словам телеведущей, иногда вокруг наступает «такая неопределенность, что очень грустно и печально, невозможно спать». В такие моменты ее ничего не радует. Ни готовка, ни посиделки с друзьями в Zoom.

«Бывают моменты, когда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с друзьями-подружками смешными картинками про Наташу и котов или всеми этими шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина», — поделилась Высоцкая.