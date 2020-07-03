Высотин назвал смерть отца Нурмагомедова серьезной утратой для спорта

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова — серьезная утрата для всего спорта. Об этом «360» рассказал тренер по смешанным боевым единоборствам (ММА) Александр Высотин.

Высотин отметил, что лично не был знаком с Абдулманапом Нурмагомедовым, однако знал о его достижениях.

Он много чемпионов мира воспитал, сын его — чемпион UFC. Конечно же, серьезная утрата для спорта. Соболезную Хабибу и всем родственникам Александр Высотин.

Ранее о смерти отца Хабиба Нурмагомедова сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он не уточнил, что стало причиной смерти знаменитого бойца. Однако Абдулманап уже долгое время болел COVID-19. Информацию о том, что старший Нурмагомедов умер именно из-за этого вируса, подтвердил его друг, дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.

Соболезнования семье умершего выразили многие известные люди. В их числе не только коллеги и друзья, но и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что Абдулманап был сильным человеком и настоящим мужчиной.

Нурмагомедову-старшему было 57 лет. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Кроме того, Абдулманап лично тренеровал своего сына Хабиба, который сейчас носит титул чемпиона UFC в легком весе.