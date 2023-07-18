Знаменитости 18 июля 2023, 01:30 «Высосали из пальца». Агент Ольги Шуваловой опроверг попытку суицида актрисы Агент актрисы Шуваловой Юлия Назметова: артистка вызвала скорую из-за повышенного давления Соцсети

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Актриса Ольга Шувалова вызывала скорую помощь из-за повышенного давления, а не из-за попытки суицида. Об этом сообщила ее агент Юлия Назметова в комментарии «Газете.ru».

Как отметила Назметова, Шувалова вызвала медиков из-за головокружения, сейчас она находится дома с ребенком.

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«Девочка просто вызвала себе скорую помощь: давление, погода меняется. Голова закружилась, ребенок маленький в доме. Какое самоубийство, вы что? Там ребенок. Не пишите всякую ерунду. Все в порядке. Все хорошо. Они дома с ребенком», — сказала агент артистки.

Назметова добавила, что СМИ «раздули» эту историю, как будто Шувалова пыталась покончить с собой.

«Все в порядке, Оля дома», — заверила собеседница издания.

Она добавила, что «некоторым недобросовестным работникам СМИ, людям, которые не очень красиво поступают, видимо нужна была сенсация». Новость про суицид артистки Назметова сочла высосанной из пальца.

Днем 17 июля СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Ольга Шувалова попала в токсикологическое отделение одной из больниц Москвы. Как указывалось, актрису госпитализировали в минувшее воскресенье, 16 июля.