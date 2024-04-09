Знаменитости 09 апреля 2024, 16:51 «Выскочил из зала». Юрий Стоянов назвал одну из своих ролей позором Актер Юрий Стоянов рассказал о роли, за которую ему было стыдно РИА «Новости»

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Актер Юрий Стоянов назвал одну из своих ролей «позором». Он рассказал о проекте, за который ему было стыдно, в интервью на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец.

Актер выразил сожаление за то, что когда-то дал согласие на работу над фильмом, название которого предпочел не упоминать. Просмотр финальной версии на премьере заставил его ощутить жгучий стыд.

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«Я выскочил из этого зала, ходил, чтобы меня никто не видел», — поделился актер.

Стоянов объяснил, что проблема заключалась не только в сценарии, но и в работе оператора, а также в общем качестве отснятого. Надеясь на свои актерские способности, он верил, что сможет улучшить ситуацию, однако его ожидания не оправдались.

Артист переживал, что этот фильм станет концом его карьеры, а новые роли ему перестанут предлагать. Однако опасения в конце концов оказались напрасными.

Стоянов посоветовал коллегам не только знакомиться со сценарием, но и изучать репутацию режиссера перед началом сотрудничества.

Юморист признался, что всегда испытывал «дикую неловкость» при исполнении женских ролей. По его словам, самым неприятным был момент переодевания.