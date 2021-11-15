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    15 ноября 2021, 23:56

    Борисова оправдалась за высказывания о коронавирусе

    Телеведущая Дана Борисова извинилась за заявление о том, что заболела коронавирусом

    Арина Бобкова

    Телеведущая Дана Борисова заявила, что плохо себя чувствует. Она предположила, что заразилась коронавирусом. Спустя пару часов данные о болезни не подтвердились, однако информация уже успела распространиться по Сети. Женщина принесла извинения за свою ложь в беседе с «Пятным каналом».

    Знаменитость заявила, что высказывание про коронавирус было глупой шуткой. Она объяснила, что не хотела разговаривать с журналистом и по этой причине соврала.

    «Просто так получилось глупо», — отметила телеведущая.

    Она не планировала пугать фанатов. По ее словам, она несколько раз намекала корреспонденту о том, что информация о болезни является неподтвержденной, передали «Дни.ру».