Борисова оправдалась за высказывания о коронавирусе

Телеведущая Дана Борисова заявила, что плохо себя чувствует. Она предположила, что заразилась коронавирусом. Спустя пару часов данные о болезни не подтвердились, однако информация уже успела распространиться по Сети. Женщина принесла извинения за свою ложь в беседе с «Пятным каналом».

Знаменитость заявила, что высказывание про коронавирус было глупой шуткой. Она объяснила, что не хотела разговаривать с журналистом и по этой причине соврала.

«Просто так получилось глупо», — отметила телеведущая.

Она не планировала пугать фанатов. По ее словам, она несколько раз намекала корреспонденту о том, что информация о болезни является неподтвержденной, передали «Дни.ру».