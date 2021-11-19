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    19 ноября 2021, 12:34

    Вышла новая песня Адель

    Певица Адель представила песню из нового альбома

    Полина Гребенщикова

    Британская певица Адель представила новую песню из грядущего альбома. Он называется To Be Loved, написало РИА «Новости».

    Видео к новой песне Адель опубликовала в соцсетях. В ролике, который снят, предположительно, в доме певицы, она поет, сидя на диване. В тексте песни речь идет о том, что необходимо жертвовать чем-то дорогим, чтобы любить и быть любимым.

    Ролик быстро набрал более трех миллионов просмотров и 300 тысяч лайков, отметило ИА НСН. Поклонники певицы высоко оценили новую песню, многие признались, что у них «мурашки идут по коже» от этой музыки.

    «Безумно красиво», — написали в комментариях.

    Новый альбом Адель, первый за несколько лет, должен выйти 19 ноября. Ранее в интервью телеведущей Опре Уинфри Адель рассказала, что альбом будет посвящен теме тяжелого расставания певицы с бывшим мужем Саймоном Конекки. Брак Адель и Саймона продлился три года, пара официально объявила о разводе в марте.