Вышла новая песня Адель

Британская певица Адель представила новую песню из грядущего альбома. Он называется To Be Loved, написало РИА «Новости».

Видео к новой песне Адель опубликовала в соцсетях. В ролике, который снят, предположительно, в доме певицы, она поет, сидя на диване. В тексте песни речь идет о том, что необходимо жертвовать чем-то дорогим, чтобы любить и быть любимым.

Ролик быстро набрал более трех миллионов просмотров и 300 тысяч лайков, отметило ИА НСН. Поклонники певицы высоко оценили новую песню, многие признались, что у них «мурашки идут по коже» от этой музыки.

«Безумно красиво», — написали в комментариях.

Новый альбом Адель, первый за несколько лет, должен выйти 19 ноября. Ранее в интервью телеведущей Опре Уинфри Адель рассказала, что альбом будет посвящен теме тяжелого расставания певицы с бывшим мужем Саймоном Конекки. Брак Адель и Саймона продлился три года, пара официально объявила о разводе в марте.