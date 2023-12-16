Знаменитости 16 декабря 2023, 00:46 «Вышла косенькая». Певица Слава выругалась матом на концерте в Ярославской области Певица Слава нецензурно выразилась на концерте в Угличе Ярославской области Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певица Слава разочаровала ярославских фанатов — на концерт в Угличе опоздала на 40 минут и спела всего восемь песен. К тому же выругалась матом прямо со сцены, об этом написало местное издание 76.ru.

Почитатели певицы возмутились, что концерт стоимостью 3200 рублей продлился около часа, к тому же начался с опозданием на 40 минут.

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«Вышла косенькая, отпела восемь песен, показала свои клипы и ушла в небытие, закрепив крепким словцом», — сообщила изданию одна из слушательниц концерта.

Певица много общалась с публикой и дважды спела песню, «с которой все начиналось» — «Люблю или ненавижу». По этому поводу певица выругалась, чем вызвала и бурю негодования, и шквал аплодисментов.

Публика мечтала услышать оригинальную версию хита «Одиночество — сволочь», но Слава спела его ремикс. Также звезда отказалась фотографироваться с поклонниками после выступления.

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