Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram и выложила фото с «Друзьями»

Жертва прогресса: сумасшедший фанат выследил японскую звезду по отражению в глазах на селфи Подробнее

Благодаря соцсетям в наши дни можно проследить за жизнью почти любой звезды. Хотя еще остаются те, кто предпочитает оставлять частную жизнь за пределами Сети. Например, в соцсетях вы не найдете настоящих страниц Дженнифер Лоуренс, Брэда Питта, Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон и Дэниела Рэдклиффа.

Сегодня на одну «тихоню» стало меньше — в Instagram появился блог Дженнифер Энистон. Первой фотографией в ее аккаунте стало селфи с коллегами по сериалу «Друзья».

«Теперь мы друзья и в Instagram. Всем привет!» — гласит подпись к фото.