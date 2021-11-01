Вышел первый за 10 лет альбом Limp Bizkit

Ню-металл-группа Limp Bizkit выпустила первый за 10 лет альбом под названием Still Sucks. Его можно послушать на всех музыкальных площадках, сообщила «Газета.ru».

Изначально альбом должен был называться Stampede Of The Disco Elephants, но позднее название решили сменить. Релиз состоит из 12 треков, первый из них — сингл Dad Vibes — группа выпустила 30 сентября.

В записи альбома приняли участие члены текущего состава группы: фронтмен Фред Дерст, гитарист Уэс Борланд, басист Сэм Риверс, барабанщик Джон Отто и клавишник Леор Димантс. Продюсером выступил сам Дерст.

Предыдущий альбом Gold Cobra вышел в 2011 году, через три года после воссоединения группы, добавили «Известия». Он получил неоднозначные отзывы критиков и публики. После выпуска альбома Limp Bizkit покинули лейбл Interscope Records, с которым сотрудничали много лет.

Ранее о выходе новой пластинки сообщил британский певец и музыкант Эд Ширан.