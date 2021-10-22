Вышел новый клип на песню Mammamia группы Maneskin

Итальянская рок-группа Maneskin опубликовала клип на песню Mammamia на официальном YouTube-канале. Видео успели посмотреть за сутки более трех миллионов человек. Об этом написало ИА Nation News.

Песня Mammamia была записана сразу после победы на «Евровидении». В клипе поклонники могут увидеть, как эпатажные участники фантазируют на тему убийства фронтмена группы Дамиано Давида. В видео также были обыграны некоторые стереотипы Италии, с которыми участникам коллектива пришлось столкнуться после победы в музыкальном конкурсе.

Под новым клипом уже есть более 18 тысяч комментариев, причем большинство из них написаны на русском языке.

Победа итальянского коллектива на «Евровидении» принесла участникам мировую славу. Музыкальные критики назвали их главной рок-группой 2021 года.