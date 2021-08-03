Вышедшая из комы МакSим поблагодарила всех за поддержку

Вышедшая из комы певица МакSим (Марина Абросимова) передала привет всем, кто переживал за ее состояние, и поблагодарила за поддержку. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила представитель певицы, пояснив, что смогла пообщаться с ней по видеосвязи.

Представитель певицы отметила, что МакSим рассчитывает в скором времени поблагодарить всех лично.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что МакSим полностью вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. По словам представителя исполнительницы, сильнее всего пострадало правое легкое. Сейчас необходимо время, чтобы орган восстановился.

«Марина дышит самостоятельно, с аппарата сняли», — пояснила собеседница.

Певица МакSим попала в больницу после выступления в Казани. Проведенное обследование выявило у нее сильное поражение легких. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Для облегчения состояния певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В таком состоянии исполнительница оставалась более 1,5 месяца.