Тарасов рассказал, что знает о «травле», которая развернулась в Сети после его высказывания насчет рукоприкладства в адрес женщин. Он заявил, что оно основано на видео, которое СМИ «выгодно вырвали из контекста». Футболист подчеркнул, что никогда не имел даже мыслей о насилии. Кроме того, в семье, где он воспитывался, это было исключено.

Бывший муж Бузовой признался в готовности «дать леща» женщине Подробнее

«Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать [кого-либо] слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества?» — рассказал он Канделаки.

Тарасов отметил также, что очень любит свою беременную супругу. Его очень порадовал тот факт, что «она не реагирует на все и может посмеяться над тем, чего я не позволяю и не позволю себе в жизни».

«Об этом мы и сказали в выпуске с T-Killah, что хотели вывести наших девочек из себя», — отметил спортсмен.

Тарасов также высказал свою позицию по поводу ситуации с сестрами Хачатурян, которые убили собственного отца после многолетних издевательств и насилия. Он подчеркнул, что, как отец двоих дочерей, даже слышать об этом происшествии не хотел. Футболист заявил, что не может описать своего отношения простыми словами, так как это «ужасно и сложно».

«Скажу одно: у меня родительский дом всегда ассоциировался с безопасным местом и мой дом — мой храм. А законы храма все знают», — заключил Тарасов.

В четверг, 7 ноября, футболист давал интервью рэперу T-killah. В ходе беседы он заявил, что при определенных обстоятельствах женщина может «получить леща». Это произойдет, если она пересечет некую «красную зону». Высказывание футболиста вызвало бурную реакцию у интернет-пользователей. Многие из них решили, что недавнее откровение бывшей супруги Тарасова — Ольги Бузовой — о том, что ей приходилось сталкиваться с домашним насилием, относится как раз ко времени ее брака с футболистом.

«Я не был единственным мужчиной у нее, поэтому комментировать и нечего», — заявил Тарасов.