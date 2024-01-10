Знаменитости 10 января 2024, 03:57 Вырезали. Александру Ревве объявили бойкот на федеральных каналах России Бородин: юмориста Реввы больше не будет на федеральных каналах в России РИА «Новости»

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Поющему юмористу Александру Ревве объявили бойкот на федеральных каналах в России. Причиной послужили его позиция по СВО и «дружба» с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал mk.ru руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

Перед Новым годом Ревва вернулся в Россию из Испании, куда он уехал после начала СВО. Юморист активно выступал на корпоративах и снимался в новогодних программах. После появления Реввы в «Дуэтах» зрители атаковали телеканал сотнями гневных комментариев.

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Руководство канала прислушалось к мнению зрителей и вырезало Ревву из «Песни года», где он исполнял одну из своих последних композиций.

«Ревва — друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. <…> Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая. Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать», — отметил Бородин.

Он добавил, что Ревве не дадут зарабатывать в России. Зрители считают, что телевидение выигрывает от отсутствия в эфире подобных артистов.

На съемках «Песни года» Ревва странно себя повел с журналистами. На предложение сфотографироваться он отмахнулся, и убежал со словами: «Я боюсь».