Выписанная из больницы Вера Алентова приехала на прощание с Владимиром Меньшовым

Выписанная из больницы актриса Вера Алентова смогла приехать на церемонию прощания со своим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым. «360» ведет прямую трансляцию панихиды.

Траурное мероприятие проходит в Большом заде московского Дома кино. В последний путь великого кинематографиста провожают десятки его коллег, соратников, друзей и поклонников. После панихиды гроб перевезут для отпевания в храм в Красном Селе. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля. Причиной стали последствия коронавируса. Вера Алентова тоже заразилась коронавирусом в конце июня. Сегодня ее дочь Юлия Меньшова сообщила, что матери стало лучше и она находится дома.

Меньшов подарил миру множество потрясающих картин. Его драма «Москва слезам не верит» была удостоена «Оскара». Комедию «Любовь и голуби» и другие фильмы любят и пересматривают зрители разных поколений. Эти фильмы существуют вне своего времени.