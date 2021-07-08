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    08 июля 2021, 11:49

    Выписанная из больницы Вера Алентова приехала на прощание с Владимиром Меньшовым

    Ольга Назаркина

    Выписанная из больницы актриса Вера Алентова смогла приехать на церемонию прощания со своим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым. «360» ведет прямую трансляцию панихиды.

    Выписанная из больницы Вера Алентова приехала на прощание с Владимиром Меньшовым

    Траурное мероприятие проходит в Большом заде московского Дома кино. В последний путь великого кинематографиста провожают десятки его коллег, соратников, друзей и поклонников. После панихиды гроб перевезут для отпевания в храм в Красном Селе. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

    Режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля. Причиной стали последствия коронавируса. Вера Алентова тоже заразилась коронавирусом в конце июня. Сегодня ее дочь Юлия Меньшова сообщила, что матери стало лучше и она находится дома.

    Меньшов подарил миру множество потрясающих картин. Его драма «Москва слезам не верит» была удостоена «Оскара». Комедию «Любовь и голуби» и другие фильмы любят и пересматривают зрители разных поколений. Эти фильмы существуют вне своего времени.