Знаменитости 08 июля 2023, 13:01 Выпавший из окна сын Ефремова перенес пять операций — Mash Mash сообщил об удалении разбитых костей таза у выпавшего из окна Николая Ефремова РИА «Новости»

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Сын осужденного Михаила Ефремова, выпавший из окна актер Николай Ефремов, остается в тяжелом состоянии. Он уже перенес пять операций. Во время очередного хирургического вмешательства врачи удалили актеру часть разбитых костей таза и срастили оставшуюся часть скелета. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы заявили, что Николай Ефремов находится в сознании, но пока не может ориентироваться в пространстве. Врачи закрепили на теле актера фиксаторы, ограничив его движение, чтобы произошло срастание костей.

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Официально пострадавшему поставили диагноз кататравма — общее название повреждений тела после падения с большой высоты. Кроме множественных переломов, у актера диагностировали закрытую травму головного мозга, сотрясение грудной клетки и ушиб легких. На его теле остались гематомы от внутреннего кровотечения и многочисленные следы ушибов.

Известный по роли в сериале «Белая гвардия» Николай Ефремов выпал из окна в конце июня. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где поместили в реанимацию.

По данным СМИ, врачи приняли решение о подключении находящегося без сознания актера к аппарату искусственной вентиляции легких, а после начали готовить его к серии операций.