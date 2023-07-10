Знаменитости 10 июля 2023, 10:25 Выпавший из окна Николай Ефремов после операции заработал проблемы с легкими — СМИ Mash: после операции у Николая Ефремова диагностировали пневмоторакс

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Врачи провели актеру Николаю Ефремову после падения с третьего этажа очередную операцию. У него диагностировали пневмоторакс. В связи с этим медики начали откачивать воздух и жидкость из легких, сообщил Telegram-канал Mash.

Патологическое скопление воздуха в плевральной полости выявили после хирургического вмешательства. Ему установили дренаж и при помощи специальной вакуумной установки начали выкачивать из легких лишний воздух, чтобы он не расправил органы дыхания слишком быстро и не спровоцировал шоковую реакцию.

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Одновременно с воздухом из легких решили удалить лишнюю жидкость. Она мешала вентиляции и газообмену.

Николай Ефремов в конце июня выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой, провели экстренную операцию, а потом еще несколько — удалили разбитые кости таза и срастили оставшиеся. Актер пришел в сознание, но не смог ориентироваться в пространстве.