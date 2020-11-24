«Вынужденно бездействую»: Гришковец оказался на карантине в Калининграде

Он отметил, что на время пандемии временно прекратил свою концертную деятельность. У артиста есть спектакль в Дубне, перенесенный с мая. Помимо этого намеченных выступлений нет, так как рассадка в 25% не дает возможности оплатить аренду театра. Гришковец пояснил, что не приветствует проведение мероприятий в онлайн-формате.

«Онлайн-мероприятия — это все чепуха, фикция, это ненастоящее. К тому же надо понимать, что те люди, которые делают онлайн-выступления, и те, которые их смотрят — товарищи по несчастью», — пояснил писатель.

Он уточнил, что организовывал онлайн-выступления, но не брал за это деньги, потому что ему неудобно. В настоящий момент он проводит время в Калининграде, однако решение уехать не было желанным и заранее запланированным.

«Отдыхом мой так называемый отпуск назвать нельзя, я вынужденно бездействую. Буду ездить в Москву репетировать спектакль», — поделился Евгений.

Гришковец объяснил, что в следующем году намечена постановка новой пьесы в театре Пушкина. У него в планах репетировать с артистами в декабре.