«Не страшно, если человечество вымрет»: Виктория Боня высказалась о коронавирусе

О коронавирусе сейчас говорят все, не осталась в стороне и телеведущая Виктория Боня. Только теледива не стала говорить о мерах предосторожности, а напротив заявила, что ей не жалко половину человечества, которую может убить коронавирус, потому что это, по мнению Виктории, пойдет на пользу планете.

«Это на пользу. Потому что просто планету сожрали, планету загубили. Если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет, даже если наполовину, для меня это не так страшно», — заявила бывшая звезда скандального реалити-шоу «Дом-2», общаясь в прямом эфире в Instagram со своими подписчиками. Отрывок обращения опубликовал Super.ru.

По словам телеведущей, она сама «готова наряду со всеми умереть, лишь бы наша планета выжила».

Видимо с таким радикальным мнением согласились не все, и поэтому Боня опубликовала пост, в котором подробно постаралась объяснить свою позицию.

«Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своем пути и не оставляет за собой живого места! За последние 50 лет мы убили планету так, как ни одно поколение за тысячи лет не истребляло ее. И такие встряски, в виде коронавируса, нам должны пойти на пользу!», — написала Боня.

Она подчеркнула, что не желает никому зла, смерти или болезни, но, по ее мнению, «мы платим за свою неосознанную жизнь именно такой ценой». По словам Бони, она надеется, что этот «звоночек» научит людей быть осознанными, ценить жизнь, природу, реки, озера, океаны и моря, животных, чистый воздух и все, что дает планета. Свой пост теледива закончила философской притчей.

Подписчики звезды по-разному отнеслись к объемному разъяснению Бони: некоторые согласились с ней в том, что в погоне за деньгами люди забывают обо всем, в том числе и о природе. Но были и те, кому мнение Бони так и осталось непонятным: «Хорошо так рассуждать, пока вас не касается. А, как только какая-нибудь звездочка заболевает, не дай Бог, раком. Сразу слезы, зов о помощи, сборы… мне кажется, рак покруче коронавируса подчищает планету и не щадит ни богатых ни бедных», написал пользователь под ником rutticool.