Адвокат Бритни Спирс обвинил ее отца в вымогательстве 2 млн долларов

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт обвинил ее отца, Джейми Спирс, в попытке «вымогать» два миллиона долларов в обмен на отказ от ее опекунства. Поверенный певицы с июля добивается отстранения родителя от должности, контролирующей ее финансы.

Розенгарт заявил, что Джейми Спирс заставляет дочь выплатить его адвокатам 1,3 миллиона долларов, около 500 тысяч его управляющей компании и два миллиона ему. Об этом сообщило издание Variety.

Адвокат заявил, что 29 сентября пройдет еще одно заседание суда, где судья может официально лишить отца Спирс опекунства.

«Бритни Спирс не будет подвергаться вымогательству», — написал Розенгарт.

Ранее Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса по делу об опекунстве. Она заявила, что хочет вернуть свою жизнь и избавиться от надзора отца Джейми Спирса. Через два месяца отец заявил, что готов снять с себя опекунство над дочерью и передать его другому лицу.