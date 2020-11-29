«Вылитая Тарзан». Наташа Королева радикально изменила прическу

Артистка избавилась от привычных длинных темных волос, выбор пал на «светлые афролоконы». Причину смены образа она объяснила одним словом: «психанула».

«За три часа Надюша @kosapletka изменит ваши волосы до неузнаваемости! Очень хороший способ кардинально преобразиться без ущерба для своих волос!» — написала Королева.

Источник фото: Instagram

Поклонников удивила настолько резкая смена имиджа певицы.

«Вылитая Тарзан», — написал один из подписчиков. Причем на нынешнюю схожесть супругов обратили внимание многие.

«Она все-таки скальп сняла с него. Молодец», — написала другая поклонница певицы. Теперь Королева может выступать вместо Тарзана, считают в Сети — получился его клон, уверены интернет-подписчики.

Источник фото: Instagram

Тем не менее не все поклонники артистки оценили преображение. Подписчики говорили, что это «просто ужас», а светлый цвет Королевой не идет. Звезду даже сравнили с ее бывшим мужем Игорем Николаевым.