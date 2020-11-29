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    29 ноября 2020, 13:06

    «Вылитая Тарзан». Наташа Королева радикально изменила прическу

    Алена Макаренко

    Певица Наташа Королева радикально поменяла свой образ. Видео она поделилась в Stories в Instagram. Подписчики даже написали, что она теперь «вылитая Тарзан».

    Артистка избавилась от привычных длинных темных волос, выбор пал на «светлые афролоконы». Причину смены образа она объяснила одним словом: «психанула».

    «За три часа Надюша @kosapletka изменит ваши волосы до неузнаваемости! Очень хороший способ кардинально преобразиться без ущерба для своих волос!» — написала Королева.

    «Вылитая Тарзан». Наташа Королева радикально изменила прическу | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Поклонников удивила настолько резкая смена имиджа певицы.

    «Вылитая Тарзан», — написал один из подписчиков. Причем на нынешнюю схожесть супругов обратили внимание многие.

    «Она все-таки скальп сняла с него. Молодец», — написала другая поклонница певицы. Теперь Королева может выступать вместо Тарзана, считают в Сети — получился его клон, уверены интернет-подписчики.

    «Вылитая Тарзан». Наташа Королева радикально изменила прическу | Изображение 2
    Источник фото: Instagram

    Тем не менее не все поклонники артистки оценили преображение. Подписчики говорили, что это «просто ужас», а светлый цвет Королевой не идет. Звезду даже сравнили с ее бывшим мужем Игорем Николаевым.

    «Вылитая Тарзан». Наташа Королева радикально изменила прическу | Изображение 3
    Источник фото: Instagram