«Вылезли дяди в масках». Тима Белорусских впервые раскрыл детали ареста за наркотики

Рэпер Тима Белорусских рассказал, что арест произошел неожиданно. В тот день у него действительно были с собой наркотики. Музыкант рассказал об этом в интервью Юрию Дудю, которое вышло на его YouTube-канале.

Белорусских впервые раскрыл детали самого задержания и слежки за ним со стороны силовиков.

«Мы погнали к нашему бро в компьютерный клуб. Мы вышли с другом на улицу, ждали такси. Он сказал, что там два странных типа стояли в капюшонах. <…> Через две минуты должна была подъехать машина, но буквально из неоткуда появляется минивэн, вылезают дяди в масках, кладут нас на пол», — вспомнил музыкант.

При этом он признался, что у него оставалось немного «травы» и порошкообразного вещества. Он назвал это глупейшим стечением обстоятельств. При этом рэпер подчеркнул, что никогда не испытывал тяги к запрещенным веществам и в момент задержания не находился в состоянии наркотического опьянения.

«Глупость этой ситуации в том, что я вообще не нюхаю. Все мои близкие знают, что я могу косячком побаловаться, не скрываю», — объяснил Белорусских.

После возбуждения уголовного дела, артиста отпустили под залог примерно в 9-10 тысяч белорусских рублей (почти 270 тысяч российских рублей). Однако знакомый остался под стражей, потому что его заподозрили в торговле наркотиками. Певца в результате приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.