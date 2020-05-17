«Выкручивало тело»: актриса сериала «Кухня» поборола COVID-19

Известная по сериалу «Кухня» актриса Мария Горбань призналась, что заразилась коронавирусом. Побороть болезнь удалось спустя три недели лечения. После выздоровления актриса поделилась радостной новостью с подписчиками.

«Не хотела рассказывать, что мы всей семьей переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила все рассказать! Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела», — написала Горбань в Instagram.

Она добавила, что кроме температуры, был еще кашель. Актриса пошла делать компьютерную томографию (КТ), которая показала 8% воспаление легких.

«На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем еще чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал», — призналась актриса.

Горбань рассказала, что последние два месяца была на самоизоляции за городом. Несмотря на это, избежать инфицирования не удалось. Актриса пожелала всем пользователям беречь себя.

Мария Горбань наиболее известна по роли в комедийном сериале «Кухня». Она также часто снимается в рекламных роликах и спин-оффах.