Последний фильм с участием Меньшова выйдет посмертно

Режиссер Владимир Щегольков рассказал о судьбе своего фильма с участием Владимира Меньшова. Он выйдет на экраны осенью, написала «Газета.ru».

Роль в комедии Щеголькова «Иван» стала для Меньшова последней. По словам режиссера, все сцены с Меньшовым отсняты, и фильм выйдет на экраны осенью 2021 года. Сюжет повествует о бывшем мотогонщике и чемпионе мототрека, который, став запойным алкоголиком, подрабатывает «трезвым водителем» и пытается разобраться в жизни. Меньшов исполнил в нем одну из главных ролей.

«Судьба проекта остается такой же, как и планировалось. Мы собираемся осенью его заканчивать и выходить на экраны. У нас Меньшов — один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идет монтаж. Мне кажется, это будет значимая работа. Нам ужасно повезло, что он согласился на эту роль. Несмотря на возраст, в нем был задор, который помог ему зайти в наш достаточно хулиганский проект. Дай бог, чтобы у нас вышло хорошее кино. Это будет еще одна встреча с замечательным артистом и замечательной личностью», — рассказал Щегольков.