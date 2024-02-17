Знаменитости 17 февраля 2024, 11:48 Выход в свет. Снигирь, Толкалина и Дубцова побывали на премьере «Престижа» Снигирь, Толкалина и Дубцова представили сериал «Престиж» в Москве

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Премьера детективного сериала «Престиж» режиссера Сергея Сенцова состоялось в особняке Смирнова в Москве. На мероприятии присутствовали звезды российского кино, участвовавшие в проекте, в том числе Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, а также певица Ирина Дубцова. Об этом сообщил РБК.

Среди гостей оказались Анна Банщикова, Марк Богатырев, Татьяна Столяр, Ксения Дукалис и другие известные артисты.

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События в «Престиже» разворачиваются в одноименном элитном поселке. Убийство няни в семье Филимоновых нарушает спокойную жизнь местных жителей. Каждый из них начинает видеть преступника в своем соседе. Расследованием гибели женщины занимается Елизавета Егоровна (Розанова).

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