Прелин отметил, что был знаком с «майором Вихрь», неоднократно пересекался с ним на общих встречах. Он глубоко уважал и ценил Ботяна и как профессионала, и как умного, душевного человека.

«Выдающийся человек. Светлый, добрый, отзывчивый, душевный. Пронес через всю жизнь верность отчизне», — заявил Прелин.

Ботян получил позывной «Вихрь» за умение быстро передвигаться.

Легендарный разведчик скончался 13 февраля на 104-м году жизни.