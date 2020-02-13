13 февраля 2020, 13:03
«Выдающийся человек» — полковник КГБ в отставке о Ботяне
Игорь Прелин, полковник КГБ в отставке, рассказал НСН о скончавшемся разведчике Алексее Ботяне.
Прелин отметил, что был знаком с «майором Вихрь», неоднократно пересекался с ним на общих встречах. Он глубоко уважал и ценил Ботяна и как профессионала, и как умного, душевного человека.
«Выдающийся человек. Светлый, добрый, отзывчивый, душевный. Пронес через всю жизнь верность отчизне», — заявил Прелин.
Ботян получил позывной «Вихрь» за умение быстро передвигаться.
Легендарный разведчик скончался 13 февраля на 104-м году жизни.