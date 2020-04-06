«Вы здоровы, выматывайтесь». Льва Лещенко выписали из больницы Коммунарки

Певца Льва Лещенко выписали из медцентра в Коммунарке. По словам артиста, врач ему разрешил буквально «выматываться» из больницы.

В понедельник 78-летний артист побеседовал с журналистами, и во время разговора к нему в палату зашел врач.

«Арсен показал на пальцах „викторию“ и сказал: „Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки“», — цитирует Лещенко сайт Mk.ru.

Ранее директор артиста Олег Дмитриев рассказал сайту kp.ru, что повторный анализ на коронавирус у Лещенко показал отрицательный результат. По его словам, коронавирус у певца не подтвержден, а это значит, что он просто переболел пневмонией.

Лев Лещенко и его команда вернулась в Москву после концертов в США и Канаде 11 марта. Из-за погодных условий им пришлось сделать пересадку во французском Марселе.

По словам участников коллектива Лещенко, первые симптомы появились у артиста практически сразу после возвращения. Певец и его супруга сами приехали в медцентр Коммунарки на обследование, их госпитализировали. Дмитриев рассказал, что у жены Лещенко тоже сначала был положительный тест на коронавирус, а повторный показал отрицательный результат.