В передаче «Привет, Андрей» очередной выпуск был посвящен фестивалю «Песня года». Почти в самом начале эфира приглашенный певец Юрий Шатунов рассказал о давнем конфликте с бывшим продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. В ходе беседы был показан фрагмент концерта, где Разин исполняет один из хитов коллектива. Присутствующие в студии посмеялись и единогласно заявили: да, Разин поет под фонограмму Шатунова. Среди сидящих за круглым столом вместе с Андреем Малаховым был и Лев Лещенко.

Позднее Лещенко в беседе с корреспондентом Nation News завил, что своим успехом «Ласковый май» целиком и полностью был обязан Юре Шатунову, а Андрей Разин всегда был «администратором», который «выдает себя за певца».

Андрей Разин прокомментировал данную ситуацию. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который старше продюсера на 20 лет, является «предателем».

«И вы (Лев Лещенко — прим „360“) называете меня администратором? Извините, подвиньтесь! Стыдно слушать это от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас „жаба душит“, что Разин обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам ничего плохого не имел… Вы сели за один стол с проститутками и сами превратились в проститутку», — заявил Андрей Разин.

Он добавил, что в ближайшее время намерен подать иск в адрес Андрея Малахова и других участников того эфира. Разин намерен защищать в суде свою честь и достоинство.

Через несколько часов после публикации материала «Пятым каналом» Андрей Разин на своей странице в Instagram разместил большой пост, который проиллюстрировал коллажем из черно-белых фотографий. В тексте он перечислил все свои многочисленные достижения, превратив сообщение в соцсети практически в резюме. Разин также не смог удержаться и от грубых выражений.

Ранее звания «проститутки» удостоился ведущий авторской программы Андрей Малахов. Критике Андрея Разина подверглись и другие гости эфира, в том числе Николай Басков и Филипп Киркоров.