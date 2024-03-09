Знаменитости 09 марта 2024, 09:07 «Вы очень ждали». Киркоров вернулся на сцену в золотом костюме Певец Филипп Киркоров заявил, что очень ждал своего возвращения на сцену РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народный артист России Филипп Киркоров возобновил творческую деятельность после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он появился в золотом блестящем костюме на сцене шоу «Звезды», анонс которого представили во время программы «Кстати» на платформе VK Video.

«Я знаю, вы очень ждали появления на сцене Филиппа Киркорова. Но больше всего этого появления на сцене ждал сам Филипп Киркоров», — отметил артист.

Реклама

Зрители смогут увидеть премьеру юмористической передачи «Звезды» 9 марта на НТВ и на площадке VK Video.

Суть шоу заключается в борьбе за звание самой смешной звезды среди команд из профессиональных комиков. Юмористы будут соревноваться между собой под руководством приглашенных артистов. Филипп Киркоров стал капитаном одной из команд.

Призовой фонд шоу составил 20 миллионов рублей. Победителя определит жюри.

Ранее певец Филипп Киркоров пожаловался на режиссера Никиту Михалкова, который испортил его романтический вечер с Аллой Пугачевой. Артист пояснил, что в самый разгар ночи ему позвонил «человек-вселенная» — Михалков.