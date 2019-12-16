«Вы дура и провокатор» — Гузеева обратилась к поклоннице
Телеведущая Лариса Гузеева оскорбила подписчицу, назвав ее «дурой и провокатором» за то, что та позволила себе высказаться о высокомерии звезды. Поклонница заявила, что актриса плохо относится к своим поклонникам.
«Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения», — написала девушка под постом в Instagram, где Гузеева признается в любви к Москве.
Телеведущая решила нахамить в ответ. Она заявила, что не испытывает ненависти к простым людям.
«Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью», — написала телеведущая.
«Счастливые и достойные люди так себя не ведут», — ответила ей поклонница.
Однако пользователи поспешили защитить именно Гузееву, также обозвав девушку провокатором.