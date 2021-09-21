Вуди Харрельсон выразил желание снять «Zомбилэнд-3»

Актер Вуди Харрельсон заявил о том, что хотел бы снять триквел комедийного ужастика «Zомбилэнд». Об этом сообщило РИА ФАН.

Оригинальная картина вышла в прокат в 2009 году. Она была посвящена истории о том, как оставшиеся люди выживали в мире постапокалипсиса, который населен ужасными зомби. Они изучали новый мир, выясняли отношения и создавали не только крепкую дружбу, но и любовь. Главные роли в картине исполнили Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин и Вуди Харрельсон.

В 2019 году картина получила продолжение, которое также заработало популярность. Многие фанаты выразили надежду на выход третьей картины. Исполнитель роли Таллахасси, Вуди Харрельсон, также поддержал надежды зрителей.

«Я ничего не слышал об этом от создателей. Я бы с удовольствием сделал это, потому что я просто люблю этих парней. Вся наша команда действительно такая. Это необыкновенно замечательная, веселая, удивительно забавная группа людей. Так что я говорю, что я открыт для этого», — рассказал актер.