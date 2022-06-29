Вуди Аллен не исключил, что вскоре завершит карьеру

Американский режиссер Вуди Аллен допустил, что завершит карьеру после того, как снимет еще «один или два фильма». Работа перестала приносить ему такое удовольствие, с тех пор как начали развиваться стриминговые сервисы, признался 84-летний режиссер в интервью с голливудским актером Алеком Болдуином. Об этом написал Deadline.

«У кино больше нет полноценного эффекта. Когда я начинал, фильм, который вы снимали, шел в кинотеатрах по всей стране и люди приходили его посмотреть. Теперь картину показывают в кинозалах пару или четыре-шесть недель, а затем передают стриминговым сервисам», — пояснил Аллен.

Он добавил, что, вероятно, снимет еще пару фильмов, но «ощущения от этого будут уже не такими острыми». Съемки следующей ленты режиссер планирует начать в Париже в конце лета — начале осени.

Последний на данный момент фильмом Аллена — «Фестиваль Рифкина» (2020) — собрал всего 2,3 миллиона долларов и «выпущен ограниченным тиражом в США в начале 2022 года», сообщило американское издание.

«Известия» напомнили, что Вуди Аллен — кинорежиссер, снявший более 50 фильмов, а также актер, сценарист и писатель, 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии «Оскар». Среди самых известных фильмов Аллена — «Полночь в Париже» (2011), «Вики Кристина Барселона» (2008), «Энни Холл» (1977), «Манхэттен» (1979), «Колесо чудес» (2017) и другие.