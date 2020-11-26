Второй сезон «Метода» раскритиковали

Вторая часть сериала оказалась куда слабее первой, написали зрители в комментариях, а кинокритики — в рецензиях.

Кинообозреватель Дмитрий Барченков не увидел смысла снимать второй сезон. По его мнению, актеры Константин Хабенский и Паулина Андреева «жутко переигрывают». События в киноленте развиваются чересчур медленно, из-за чего зритель может впадать в скуку. Второй сезон «довольно бездарно» растрачивает потенциал первой части сериала, добавил кинокритик.

Критик PeopleTalk Владислав Шуравин не сомневается, что «Метод 2» находится в коллапсе. Главная причина этого кроется в достаточно затянутой паузе между первой и второй частями. Он тоже отметил, что Хабенский переигрывает, хотя делает это «мастерски». Поэтому весь сериал превращается в пародию.

«Убийца-невеста, маньяк-курьер и свихнувшийся детектив, показывающий язык, — скорее персонажи плохого анекдота, а не главные действующие лица одного из лучших отечественных проектов», — оставил Шуравин такой отзыв.

Артем Ремизов тоже раскритиковал второй сезон. По его мнению, образ и работа актера Александра Петрова — «всего лишь самоповтор».