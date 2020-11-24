24 ноября 2020, 20:33
Дочь Заворотнюк рассказала о случайной встрече с Ди Каприо
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась на своей странице в Instagram историей случайной встречи с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщили «Невские новости».
По словам девушки, она сидела вместе со своим молодым человеком на скамейке в Нью-Йорке, когда мимо них прошли трое дорого одетых мужчин. Один из них был в кепке. Это оказался Ди Каприо.
Анна вскочила со скамейки и с криками «Это же Ди Каприо!» кинулась к актеру, который ускорил шаг, а затем скрылся в одном из зданий.
«Я рванула за ним, чтобы сфотографироваться. Но в помещение меня не пустил консьерж. Он понял, что я не в себе», — рассказала дочь Заворотнюк.