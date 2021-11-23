Встреча с человеком из прошлого довела Адель до слез

Британская певица Адель не смогла сдержать слез во время встречи со своей школьной учительницей по английскому языку, мисс Макдональд. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CNN.

Встреча случилась во время специального концерта британской компании «An Audience with Adele». Это выступление показывали по британскому телевидению вечером 21 ноября.

Во время концерта американская актриса Эмма Томпсон поинтересовалась у певицы, какой человек поддерживал ее и помогал на этапе становления творческой карьеры. Адель отметила, что таким человеком стала для нее школьная учительница. Именно она помогла привить любовь к родному языку, литературе и поэзии.

В этот момент на сцену вышла преподавательница певицы. Адель не видела мисс Макдональд около 20 лет, из-за чего встреча стала очень эмоциональной. После Адель написала трогательное сообщение в своем Twitter-аккаунте.

«В зале было столько любви друг к другу, это было похоже на концерт! И моя учительница мисс Макдональд была там, это был просто рай», — рассказала она.