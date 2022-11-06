«Вставай, нас такси ждет». Рэпер Паша Техник потерял сознание в центре Москвы | 360°

Знаменитости 06 ноября 2022, 17:33 «Вставай, нас такси ждет». Рэпер Паша Техник потерял сознание в центре Москвы Рэпер Паша Техник потерял сознание в центре Москвы Публичное достояние

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Рэпер Паша Техник (Павел Ивлеев) несколько раз потерял сознание в центре Москвы. Судя по виду и состоянию, он был то ли пьян, то ли под действием запрещенных веществ. На попавших в Сеть видео девушка за кадром пытается поднять его, но парень постоянно падает и, похоже, даже не понимает, что она от него хочет.

Появилось фото, на котором у Паши Техника нос в крови. На других кадрах он валяется на асфальте лицом вниз. Молодой человек пытается помочь ему встать, но тот снова сползает на землю. То и дело слышатся возгласы девушки: «Паша, встань, пожалуйста, давай руку!», «Паша, вставай, нас же такси ждет!»

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В октябре рэпер впал в кому после передозировки. Ему также диагностировали перелом носа. Придя в сознание, Паша Техник пообещал, что «больше не будет», однако, видимо, не сдержал слова.

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Ранее он провел 11 месяцев в колонии из-за пьяного вождения. До этого Техника судили по «наркотической» статье, тогда он провел за решеткой пять лет.