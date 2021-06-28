Вскрытие показало причину смерти Джона Макафи

Причиной смерти основателя компании МсAfee, американского и британского программиста и предпринимателя Джона Макафи стало самоубийство. Об этом говорят предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, сообщила газета El Pais.

Тело Макафи обнаружили 23 июня в его тюремной камере в Барселоне. Он был найден мертвым вскоре после того, как испанский суд одобрил его выдачу в США.

Бизнесмена задержали в Испании в прошлом году по запросу США. Американские власти обвиняли предпринимателя в уклонении от уплаты налогов. Предполагалось, что он сокрыл миллионы долларов, полученные от операций с криптовалютой, а также в качестве гонораров за выступления и консультации. В течение нескольких лет Макафи не предоставлял налоговые декларации.

Ранее сообщалось, что в кармане брюк Макафи обнаружили предсмертную записку. Ее содержание не раскрывалось. По данным СМИ, бизнесмена нашли мертвым сотрудники тюрьмы после того, как он не вышел на прогулку. Его сокамерник заявил, что пока Макафи был жив, то не проявлял никаких склонностей к суициду.

Вдова Макафи обвинила в смерти мужа власти США. Она не верит, что он мог совершить самоубийство. Дженис Макафи намерена провести тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств его гибели. Родственники Макафи также потребуют провести повторное независимое вскрытие.

Макафи являлся основателем компании McAfee, выпускающей антивирусное ПО. Десять лет назад ее приобрела компания Intel.