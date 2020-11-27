Вскрылся новый обман актрисы Дрожжиной

Дрожжина носила звание заслуженной артистки и занимала должность проректора при Университете МВД России. Однако на съемках передачи выяснилось, что все это актриса присвоила себе сама.

Сотрудница вуза рассказала в эфире, что Дрожжина не занимает никаких постов в ее вузе. Кроме того, телезрители узнали, что президент России Владимир Путин не подписывал указ о присвоении Дрожжиной звания заслуженной артистки.

Несколько недель назад вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко написала заявление в полицию на Дрожжину и Цивина. Она заявила, что супружеская пара втерлась к ней в доверие. Они якобы переписали на себя все наследство Баталова — недвижимость и деньги. Поэтому вдова актера осталась ни с чем. При этом ей нужно содержать взрослую дочь Марию, страдающую тяжелой формой ДЦП.

Правоохранители задержали Дрожжину и Цивина, но потом отпустили. Сейчас муж и жена ограничены в ряде действий и обязаны по первому требованию явиться в полицию.

Позже в серии выпусков «Пусть говорят» выяснилось, что пара владеет почти 20 квартирами.