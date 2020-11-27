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    27 ноября 2020, 11:17

    Вскрылся новый обман актрисы Дрожжиной

    Алена Макаренко

    Обман актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа, юриста Михаила Цивина раскрылся в программе «Пусть говорят» на Первом канале. На этот раз тема крутилась вокруг заслуг актрисы, сообщил сайт eg.ru.

    Дрожжина носила звание заслуженной артистки и занимала должность проректора при Университете МВД России. Однако на съемках передачи выяснилось, что все это актриса присвоила себе сама.

    Сотрудница вуза рассказала в эфире, что Дрожжина не занимает никаких постов в ее вузе. Кроме того, телезрители узнали, что президент России Владимир Путин не подписывал указ о присвоении Дрожжиной звания заслуженной артистки.

    Несколько недель назад вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко написала заявление в полицию на Дрожжину и Цивина. Она заявила, что супружеская пара втерлась к ней в доверие. Они якобы переписали на себя все наследство Баталова — недвижимость и деньги. Поэтому вдова актера осталась ни с чем. При этом ей нужно содержать взрослую дочь Марию, страдающую тяжелой формой ДЦП.

    Правоохранители задержали Дрожжину и Цивина, но потом отпустили. Сейчас муж и жена ограничены в ряде действий и обязаны по первому требованию явиться в полицию.

    Позже в серии выпусков «Пусть говорят» выяснилось, что пара владеет почти 20 квартирами.