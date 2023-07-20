Знаменитости 20 июля 2023, 02:29 «Вся Россия с тобой». Газманов, Маршал и Лоза поддержали осиротевшую из-за теракта на Крымском мосту девочку Газманов, Маршал и Лоза поддержали осиротевшую при теракте на Крымском мосту девочку РИА «Новости»

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Российские звезды записали видеообращения для девочки, потерявшей родителей в результате теракта на Крымском мосту. Акцию в поддержку 14-летней школьницы запустила в соцсетях фигуристка Камила Валиева, написал Пятый канал.

Народный артист России Олег Газманов откликнулся на призыв и попросил девочку держаться.

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«Вместе со всей страной я поддерживаю тебя и скорблю о твоих родителях», — сказал певец.

Заслуженный артист России Александр Маршал подчеркнул, что сотворившие зло с семьей девочки люди обязательно за это ответят.

«Мы, взрослые, не ведаем, что творим. Но я знаю одно: что те, кто виноват в этом страшном преступлении, обязательно ответят», — обратился к школьнице музыкант.

Юрий Лоза принес юной жительнице Белгородской области свои соболезнования, добавив, что искренне понимает, какое горе свалилось на ее плечи.

«Но надо держаться, надо жить дальше. Я искренне верю, что те, кто это совершил, когда-то будут наказаны. Не в этом мире, так в ином. Поэтому скорейшего тебе выздоровления и знай, что вся Россия сегодня с тобой», — заверил исполнитель.

Слова поддержки и участия в адрес осиротевшей из-за украинского теракта девочки высказали актриса Елена Захарова, певица Ольга Кормухина, рок-музыкант Илья Черт, исполнительница джаза и блюза Виктория Пьер-Мари. Артисты пригласили школьницу к себе в гости и выразили готовность оказать любую помощь.

Ранее дядя пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки рассказал о ее самочувствии. По его словам, ей сейчас намного лучше, школьница находится в больнице в Краснодаре.