«Вся прелесть в обожании мужа»: Боярский высказался об обязанностях женщин

Артист заявил, что женщинам не следует хвастаться своими супругами, так как гордость связана с тщеславием. Он добавил, что это связано с плохим воспитанием, и назвал таких женщин профурсетками.

«Вся прелесть в скромности, в обожании мужа. Втихаря люби себе и все», — указал Боярский, сказав также, что жена должна прилепиться к мужу и воспитывать с ним детей, отдавая все силы, а также соблюдать традиции и жить «с душой, сердцем, добром».

По его словам, единственная обязанность представительниц слабого пола — материнство, так как «все должно быть так, как задумано богом», и, по мнению Боярского, любые отклонения от этой идеи — извращения.

«Как только начинаются эксперименты с полом, эмбрионами, химией, цифровыми технологиями, то пошли они к черту! Ничего не получится», — заключил он.