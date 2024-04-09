Знаменитости 09 апреля 2024, 12:02 «Всем сердцем с тобой». Пугачева поддержала украинскую девочку Пугачева публично поддержала украинскую девочку фразой «всем сердцем с тобой» РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева выразила поддержку украинской девочке словами «всем сердцем с тобой». Семья ребенка занимается сбором средств на нужды ВСУ, сообщило издание «Комсомольская правда».

Маленькая Надя из Украины, поклонница примадонны, исполнила на украинском языке ее известный хит «Миллион алых роз» и послала Пугачевой воздушный поцелуй. Артистка увидела это видео и восхищенно ответила девочке.

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«Душой и всем сердцем с тобой!» — написала Пугачева.

Шоумен Максим Галкин*, муж певицы, также выразил свою поддержку девочке, пожелав ей счастья и доброты, причем обратился к ней на ее родном украинском языке.

Раньше примадонна уже комментировала видео Нади. В одном из последних роликов девочка показывала, как готовит на улице блюдо из картофеля, мяса и сала, на что певица отреагировала эмодзи с сердечками и аплодисментами.

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак приступила к съемкам фильма о Пугачевой. Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что лента должна будет реабилитировать артистку.

* Признан иностранным агентом на территории России.