«Всегда можно найти выход»: Буланова рассказала о безденежных временах

Российская певица Татьяна Буланова призналась, что ей приходилось пережить времена, когда практически не было денег. Она заявила, что бедность ее не пугает.

Артистка отказалась назвать журналистам определенную сумму, которая требуется ей в месяц для нормальной жизни, но объяснила, на какие расходы всегда обязательно должно хватать, пишет РИА ФАН.

«Я вам сумму не назову, но могу сказать, что у меня были времена очень тяжелые, и ничего: никто не умер, все выжили. Самое главное, чтобы хватило на квартплату, и ребенка накормить», — подчеркнула певица.

По словам Булановой, человек спокойно может жить без каких-либо излишеств. Она вспомнила, что столкнулась с финансовыми проблемами в 90-е годы и позже, несколько лет назад. Артистка считает, что самым главным было сохранять оптимистичный настрой.