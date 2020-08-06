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    06 августа 2020, 15:56

    «Всегда можно найти выход»: Буланова рассказала о безденежных временах

    Полина Петрова

    Российская певица Татьяна Буланова призналась, что ей приходилось пережить времена, когда практически не было денег. Она заявила, что бедность ее не пугает.
    «Всегда можно найти выход»: Буланова рассказала о безденежных временах

    Артистка отказалась назвать журналистам определенную сумму, которая требуется ей в месяц для нормальной жизни, но объяснила, на какие расходы всегда обязательно должно хватать, пишет РИА ФАН.

    «Я вам сумму не назову, но могу сказать, что у меня были времена очень тяжелые, и ничего: никто не умер, все выжили. Самое главное, чтобы хватило на квартплату, и ребенка накормить», — подчеркнула певица.

    По словам Булановой, человек спокойно может жить без каких-либо излишеств. Она вспомнила, что столкнулась с финансовыми проблемами в 90-е годы и позже, несколько лет назад. Артистка считает, что самым главным было сохранять оптимистичный настрой.

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