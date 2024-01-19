Знаменитости 19 января 2024, 09:54 «Всегда могут вернуться на родину». Ярмольник вступился за уехавших заграницу звезд Актер Ярмольник: артисты уехали из России из-за эмоциональной реакции на СВО РИА «Новости»

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Российские артисты слишком эмоционально отреагировали на проведение Россией спецоперации на Украине, поэтому в спешке уехали за рубеж. Нужно дать им возможность вернуться, чтобы приносить пользу стране, заявил ТАСС актер, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник.

«Все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция. И, может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это», — сказал он.

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Леонид Ярмольник не стал осуждать коллег. По его мнению, им нужно предоставить возможность вернуться в Россию. Он объяснил, что зрители этих артистов остались на родине, и именно здесь они смогут работать и приносить пользу.

Президент России Владимир Путин, по словам актера, предоставил уехавшим такую возможность. Леонид Ярмольник слышал его заявление по радио.

«И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину», — сказал он.

Депутат Елена Драпеко призвала россиян забыть об уехавших из России артистах, так как они, по ее мнению, совершили предательство. Парламентарий призвала СМИ больше писать о тех, кто выступил перед солдатами в зоне проведения спецоперации.